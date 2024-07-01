"Вуди" также рассказал, что собратья уже считали его погибшим. Но военный, несмотря на тяжелые ранения и постоянные вражеские обстрелы, добрался до своих окопов, где его эвакуировали собратья.

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Каким был самый тяжелый штурм "Вуди"

"Вуди" рассказал, что в тот день, когда был самый тяжелый в его жизни штурм, утро началось стабильно – с вражеского артобстрела. Затем начали работать FPV по позициям защитников и одного парня ранили, после чего пришла другая группа, и начался достаточно масштабный штурм наших позиций со стороны оппонента.

На тот момент мой командир взвода и отделения были "трехсотые" и их вывели с позиций, и, условно говоря, я взял на себя немного инициативу: расставлял ребят по позициям и тому подобное. Я был на "радийке" (рация – 24 Канал), пришел приказ, что нужно помочь ребятам на другой позиции, там где штурмы ближе были,

– рассказал военный.

"Вуди" собрал небольшую группу, они взяли БК, и когда выдвинулись, то поняли, что оппонент достаточно близко подошел, занял некомфортные позиции и начал напрягать немножко пулеметом, не давать подойти нашим резервам или эвакуацию провести. Именно тогда пришел другой приказ, что нужно штурмовать позицию, выбить оттуда врага.

"Я снова собрал группу, примерно разбросал им план на месте, потому что я на той позиции уже бывал. Сконтактировали с группой прикрытия, которая на тот момент была в окопной линии возле нас, по той позиции, где был оппонент. Там работал миномет. И мы начали движение, подошли к позициям, зачистили первое укрытие, второе, враг немного отодвинулся", – отметил "Вуди".

Военный также рассказал, что тогда он первый раз "затрьохсотился" из-за, как он отметил, собственной ошибки. То есть он пошел первым, как старший группы, но по тактике так не должно было быть.

Как "Вуди" получил ранения и дополз до собратьев на фронте

"Вуди" рассказал, что во время штурма вражеских позиций он оторвался от группы, зашел слишком вперед, и враг просто обратить внимание на военного, потому что подумал, что там находится большинство группы. После чего оккупанты открыли по "Вуди" огонь.

Там были первые пулевые ранения и потом немножко враг забросал меня гранатами. С ребятами из своей группы я не смог сконтактировать, из-за того, что до врага была минимальная дистанция. Метров 5 – 7, я был оторван от группы не был уверен, где они расположены, и если бы я с ними сконтактировал, то враг быстрее меня бы добил, плюс забрал бы "радийку", такая себе ситуация,

– отметил военный.

Он отметил, после этого, он посмотрел, что у него была за ранения. В основном, по словам "Вуди" было все в ногах, плече и маленький осколок в голове.

"Ребята подумали, что я "двухсотый", потому что со мной нельзя было связаться. На тот момент забрать и оттянуть меня не было возможности у них, потому что это был прямой огонь по участку, где был я", – сказал "Вуди".

После этого, по словам военного, россияне отошли немного, перегруппировались, и он понял, что надо ползти к своим самому. Поэтому "Вуди" немножко в обход той позиции, где был оппонент, пополз назад.

И я еще помню такое ощущение: солнышко светит, немного вытекает, тепло – я был счастлив, не знаю почему. Дополз до своих, начала работать "радийка", когда я мимо, слышу по "радийке", говорят, что "Вуди" "двухсотый". Я вышел на связь, говорю, что я "трехсотый", ползу к вам, встречайте, – рассказал азовец.

В конце концов "Вуди" дополз до ребят, они осмотрели военного, оказали домедицинскую помощь и эвакуировали, а затем по брустверу вынесли к более безопасным позициям.