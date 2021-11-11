Лава из вулкана разлилась раскаленными каскадами на пляж в Гирресе. Впоследствии раскаленная порода попала в Атлантический океан.

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Ситуация на острове Пальма

После столкновения лавы с водой образуется водяной пар с частицами соляной кислоты, которые могут быть опасны для здоровья человека. Людей, проживающих в домах у пляжа, – эвакуировали.



На Канарах лава добралась до моря / Фото из твиттера EFE

Пепел из вулкана накрывает остров / Фото из твиттера EFE



Стекло авто полностью засыпало пеплом из вулкана / Фото из твиттера EFE

Напомним, что в сентябре поток побольше уже достиг моря. Тогда лава сформировала полуостров, площадь которого составляет более 40 гектаров.

Военный корабль Испании "Кастилья" начал свою миссию по доставке рабочих морем для сбора урожая с банановых плантаций. Они стали недоступными обычными маршрутами из-за лавы.

За сутки с 9 по 10 ноября на острове зафиксировали 113 землетрясений. Их магнитуда составляла до 3,9 на глубине около 30 километров.

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