Лава з вулкана розлилася розжареними каскадами на пляж у Гірресі. Згодом розжарена порода потрапила до Атлантичного океану.
До теми Новий потік лави на Канарах вже наближається до моря: шокуючі кадри
Ситуація на острові Пальма
Після зіткнення лави з водою утворюється водяна пара з частинками соляної кислоти, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини. Людей, які мешкають у будинках біля пляжу, – евакуювали.
На Канарах лава добралась до моря / Фото з твітеру EFE
Попіл з вулкану накриває острів / Фото з твітеру EFE
Скло авто повністю засипало попелом з вулкану / Фото з твітеру EFE
Нагадаємо, що у вересні більший потік вже досяг моря. Тоді лава сформувала півострів, площа якого становить більше ніж 40 гектарів.
Військовий корабель Іспанії "Кастілья" розпочав свою місію з доставки робітників морем для збору врожаю з бананових плантацій. Вони стали недоступними звичайними маршрутами через лаву.
За добу з 9 до 10 листопада на острові зафіксували 113 землетрусів. Їхня магнітуда становила до 3,9 на глибині приблизно 30 кілометрів.
Що треба знати про виверження вулкану на Канарах
- Вулкан Кумбре-В'єха, що на Канарах, прокинувся ще 19 вересня 2021 року.
- Загалом владі довелось евакуювати з будинків майже 7 тисяч осіб.
- Лавою покрило майже тисячу гектарів землі. Загалом знищені понад 2 тисячі будинків.