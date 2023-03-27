Несколько лет назад в Украине вступил в силу закон, что предусматривает суровое наказание за жестокое обращение с животными. Собственно, в соответствии с этим законодательным актом будет расследоваться дело, о котором сообщили в Главном управлении полиции Киевщины в понедельник, 27 марта.

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Продолжается досудебное расследование

Как пишут правоохранители, по факту жестокого обращения с животными следователи начали уголовное производство. Вероятно, в одном из столичных вузов персонал пытал братьев наших меньших, снимал это на камеру, а затем выкладывал в сеть.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Продолжаются следственно-оперативные действия. Столичные правоохранители получили информацию, что в одном из учебных заведений персонал жестоко обращается с животными во время опытов, пытает их, а затем выкладывает фото- и видеоматериал об исследованиях в соцсетях,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что по данному факту полицейские Голосеевского управления полиции возбудили уголовное производство именно по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса. В ней говорится о жестоком обращении с животными.

Обратите внимание! Если правоохранители докажут вину подозреваемых, им грозит до трех лет лишения свободы. Однако пока представители силовых структур выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к преступлению.



Закон о защите прав животных, который был принят в 2021 году / Картинка 24 Канала

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