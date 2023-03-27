Несколько лет назад в Украине вступил в силу закон, что предусматривает суровое наказание за жестокое обращение с животными. Собственно, в соответствии с этим законодательным актом будет расследоваться дело, о котором сообщили в Главном управлении полиции Киевщины в понедельник, 27 марта.
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Продолжается досудебное расследование
Как пишут правоохранители, по факту жестокого обращения с животными следователи начали уголовное производство. Вероятно, в одном из столичных вузов персонал пытал братьев наших меньших, снимал это на камеру, а затем выкладывал в сеть.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Продолжаются следственно-оперативные действия. Столичные правоохранители получили информацию, что в одном из учебных заведений персонал жестоко обращается с животными во время опытов, пытает их, а затем выкладывает фото- и видеоматериал об исследованиях в соцсетях,
– говорится в сообщении.
Кроме того, там отмечено, что по данному факту полицейские Голосеевского управления полиции возбудили уголовное производство именно по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса. В ней говорится о жестоком обращении с животными.
Закон о защите прав животных, который был принят в 2021 году / Картинка 24 Канала
В Испании будут арестовать за жестокое обращение с любимцами
- Вспомним к этой теме, что парламент Испании принял закон о защите прав животных, что, в частности, предусматривает наказание в виде полутора лет заключения для хозяев четырехлапых, которые жестоко обращаются со своими любимцами.
- Кроме того, в документе говорится, что каждый, кто планирует завести собаку, должен пройти специальное обучение. Также закон запрещает оставлять животное наедине более чем на 24 часа.
- Обязательной также становится стерилизация кошек, чтобы усилить контроль за рождаемостью котят и избежать ситуаций, когда их бросают.