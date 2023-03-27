Декілька років тому в Україні набув чинності закон, що передбачає суворе покарання за жорстоке поводження з тваринами. Власне, за цим законодавчим актом відбуватиметься слідство у справі, про яку повідомили в Головному управлінні поліції Київщини у понеділок, 27 березня.
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Триває досудове розслідування
Як пишуть правоохоронці, за фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження. Ймовірно, в одному зі столичних вишів персонал катував братів наших менших, знімав це на камеру, а потім – викладав у мережу.
Співробітники поліції встановлюють обставини події. Тривають слідчо-оперативні дії. Столичні правоохоронці отримали інформацію про те, що в одному із навчальних закладів персонал жорстоко поводиться із тваринами під час дослідів, катує їх, а згодом викладає фото- та відеоматеріал про дослідження у соцмережах,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там зазначено, що за даним фактом поліціянти Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження саме за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу. У ній йдеться про жорстоке поводження з тваринами.
Закон про захист прав тварин, який ухвалили у 2021 році / Картинка 24 Каналу
В Іспанії ув'язнюватимуть за жорстоке поводження з улюбленцями
- Згадаємо до цієї теми, що парламент Іспанії ухвалив закон про захист прав тварин, що, зокрема, передбачає покарання у вигляді півтора року ув'язнення для господарів чотирилапих, які жорстоко поводяться зі своїми улюбленцями.
- Окрім того, у документі йдеться про те, що кожен, хто планує завести собаку, повинен пройти спеціальне навчання. Також закон забороняє залишати тварину наодинці більш ніж на 24 години.
- Обов'язковою також стає стерилізація кішок, аби посилити контроль за народжуваністю кошенят та уникнути ситуацій, коли їх покидають.