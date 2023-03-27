Декілька років тому в Україні набув чинності закон, що передбачає суворе покарання за жорстоке поводження з тваринами. Власне, за цим законодавчим актом відбуватиметься слідство у справі, про яку повідомили в Головному управлінні поліції Київщини у понеділок, 27 березня.

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Триває досудове розслідування

Як пишуть правоохоронці, за фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі розпочали кримінальне провадження. Ймовірно, в одному зі столичних вишів персонал катував братів наших менших, знімав це на камеру, а потім – викладав у мережу.

Співробітники поліції встановлюють обставини події. Тривають слідчо-оперативні дії. Столичні правоохоронці отримали інформацію про те, що в одному із навчальних закладів персонал жорстоко поводиться із тваринами під час дослідів, катує їх, а згодом викладає фото- та відеоматеріал про дослідження у соцмережах,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що за даним фактом поліціянти Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження саме за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу. У ній йдеться про жорстоке поводження з тваринами.

Зверніть увагу! Якщо правоохоронці доведуть провину підозрюваних, їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Однак поки представники силових структур з'ясовують обставини події та встановлюють осіб, які причетні до злочину.



Закон про захист прав тварин, який ухвалили у 2021 році / Картинка 24 Каналу

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