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Введение миротворцев на Донбасс: еще одна страна ЕС поддержал Украину

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Польша поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс
Польша поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс / Фото из открытых источников

Польша поддерживает введение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс, которая должна разворачиваться на всей территории, где проходит российско-украинская война.

Об этом заявил президент Польши Аджей Дуда во время выступления на форуме Совета безопасности в Нью-Йорке, передает "Польское радио".

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"Нет мира без права. Международное право остается сильнейшим инструментом цивилизованных стран для обеспечения прочного мира, основанного на доверии, нормах и ценностях, которые признают все стороны", – отметил он.

Польский президент подчеркнул, что незаконная аннексия Россией Крыма и агрессия террористов на Донбассе не могли быть возможными без сильной поддержки извне. Он также отметил, что эта ситуация является вызовом для безопасности Европы.

Польша поддерживает идею отправить миротворческие силы Организации Объединенных Наций в Украину. Такая миссия не должна ограничиваться защитой сотрудников ОБСЕ, а должна охватывать всю территорию конфликта, включая российско-украинскую границу,
– подчеркнул Дуда.

Напомним, министр национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопес заявил, что его страна поддерживает предложение Киева ввести миротворцев ООН на Донбасс.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Миротворческий контингент ООН Новости Польши
Источник: 24 Канал
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