Португалия поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс, – Полторак

Предложение Киева ввести миротворцев ООН на Донбасс поддержала Португалия.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак на пресс-конференции с министром национальной обороны Португалии Хосе Альберто Азередо Лопесом, передает Интерфакс.

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"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, а также вопросы внедрения миротворческой миссии на Донбассе. Мы получили полную поддержку идеи введения миссии на основе стандартов, существующих в ООН", – сказал Степан Полторак.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.