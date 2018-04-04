Португалія підтримує введення миротворців ООН на Донбас, – Полторак

Пропозицію Києва ввести миротворців ООН на Донбас підтримала Португалія.

Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак на прес-конференції з міністром національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопесом, передає Інтерфакс.

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"Ми обговорили ситуацію з безпекою в Україні та світі, а також питання запровадження миротворчої місії на Донбасі. Ми отримали повну підтримку ідеї введення місії на основі стандартів, існуючих в ООН", – сказав Степан Полторак.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко планує 10 квітня з офіційним візитом відвідати Берлін та зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.