Саміт щодо миротворців на Донбасі без Росії: у Кремлі дали коментар

У Російській Федерації поки нічого не знають про ініціативу провести саміт лідерів Франції, Німеччини та України щодо ситуації на Донбасі.

Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає "РИА Новости".

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Як відомо, раніше газета "Коммерсантъ" з посиланням на інформовані джерела в Києві повідомила, що саміт лідерів Німеччини, Франції та України, тобто зустріч у "нормандському форматі", присвячена розміщенню миротворців ООН на Донбасі, може відбутися без участі Російської Федерації.

"Я про це не чув нічого, тільки бачив повідомлення", – заявив він, коментуючи відповідну інформацію ЗМІ.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко планує 10 квітня з офіційним візитом відвідати Берлін та зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.