Саммит касательно миротворцев на Донбассе без России: в Кремле дали комментарий
В Российской Федерации пока ничего не знают об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины по ситуации на Донбассе.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "РИА Новости".
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Как известно, ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что саммит лидеров Германии, Франции и Украины, то есть встреча в "нормандском формате", посвященная размещению миротворцев ООН на Донбассе, может произойти без участия Российской Федерации.
"Я об этом не слышал, только видел сообщение", – заявил он, комментируя соответствующую информацию СМИ.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.