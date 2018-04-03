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Саммит касательно миротворцев на Донбассе без России: в Кремле дали комментарий

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В Кремле ничего не знают о саммите без России по миротворцам на Донбассе
В Кремле ничего не знают о саммите без России по миротворцам на Донбассе / Фото из открытых источников

В Российской Федерации пока ничего не знают об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины по ситуации на Донбассе.

Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "РИА Новости".

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Как известно, ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что саммит лидеров Германии, Франции и Украины, то есть встреча в "нормандском формате", посвященная размещению миротворцев ООН на Донбассе, может произойти без участия Российской Федерации.

"Я об этом не слышал, только видел сообщение", – заявил он, комментируя соответствующую информацию СМИ.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.

Теги: Новости политики Нормандский формат Новости России Миротворческий контингент
Источник: 24 Канал
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