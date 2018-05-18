Введення миротворців на Донбас: ще одна країна ЄС підтримала Україну

Польща підтримує введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбас, яка повинна розгортатися на всій території, де триває російсько-українська війна.

Про це заявив президент Польщі Аджей Дуда під час виступу на форумі Ради безпеки в Нью-Йорку, передає "Польське радіо".

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"Немає миру без права. Міжнародне право залишається найсильнішим інструментом цивілізованих країн для забезпечення міцного миру, заснованого на довірі та нормах і цінностях, які визнають усі сторони", – зазначив він.

Польський президент наголосив, що незаконна анексія Росією Криму та агресія терористів на Донбасі не могли бути можливими без сильної підтримки ззовні. Він також зауважив, що ця ситуація є викликом для безпеки Європи.

Польща підтримує ідею відправити миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй в Україну. Така місія не повинна обмежуватися захистом співробітників ОБСЄ, а повинна охоплювати всю територію конфлікту, включаючи українсько-російський кордон,

– підкреслив Дуда.

Нагадаємо, міністр національної оборони Португалії Хосе Альберто Азередо Лопес заявив, що його країна підтримує пропозицію Києва ввести миротворців ООН на Донбас.