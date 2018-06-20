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Введение миротворцев ООН на Донбасс: Порошенко озвучил сценарий Украины

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Порошенко рассказал о видении Украины относительно введения миротворцев ООН на Донбасс
Порошенко рассказал о видении Украины относительно введения миротворцев ООН на Донбасс / Фото из открытых источников

Миротворческая миссия ООН должна разворачиваться на всей территории оккупированных территории Донбасса, а не только вдоль линии соприкосновения, как того хочет Российская Федерация.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

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Сегодня мы настойчиво проводим абсолютную необходимость миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований, и с контролем неконтролируемого участка украино-российской границы,
– заявил глава государства.

По его словам, наличие миротворческой миссии позволит создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий.

"Для меня это принципиальная позиция. Приходят миротворцы, обеспечиваем компонент безопасности, делаем выборы. И с теми, кого выберут люди, украинцы, проживающие на Донбассе, уже не на оккупированной территории, потому что когда там будут миротворцы, россияне точно должны выйти. И с ними, избранными народом, как лидерами местного самоуправления, мы безусловно будем вести разговор в пределах их компетенции", – добавил Порошенко.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал, что миротворческая миссия не может начаться на оккупированных Россией территориях Донбасса без согласия Российской Федерации. Поэтому, поскольку Москва не проявляет никаких интересов в этом вопросе, миротворцы вряд ли смогут войти на Восток Украины до конца 2018 года.

Что такое миротворческая миссия?
Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Миротворческий контингент Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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