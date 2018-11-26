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      Введение военного положения – политический трюк или отпор России: комментарии экспертов

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      В Украине продолжается война, и будет очень плохо, если украинцы разговоры о войне вернут в контекст избирательной кампании. Это то, чего бы сейчас очень хотелось России.

      Такое мнение высказал в прямом эфире 24 канала политический обозреватель Михаил Бесараб.

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      "Я не апологет Порошенко, но понятно, что надо будет смотреть на его действия. На то, как будет реализовано военное положение", – сказал эксперт.

      И только через несколько недель мы сможем сказать, это был политический трюк, или президент действительно путем введения военного положения дал отпор России и ее пятой колонне в Украине: Медведчуку, Левочкину, Фирташу и так далее,
      – отметил Бесараб.


      Политический эксперт Михаил Бесараб

      По этому же поводу военный эксперт Игорь Козий отметил: "Я не являюсь лицом, приближенным к президенту, поэтому не знаю, почему военное положение не ввели давно. Однозначно, его надо было вводить".

      Надо понять, как будет работать государство в таких условиях. Потому что заявления о введении военного положения – это то же самое, как когда Ющенко заявлял о недопущении военных кораблей РФ, если они будут участвовать в агрессии против Грузии. Что произошло на самом деле? Ничего,
      – напомнил эксперт.


      Военный эксперт Игорь Козий

      И добавил: "Работа Ставки командования и ее способность сегодня сотрудничать с экономическим блоком государства, правильная постановка задач и расстановка акцентов – это испытание для Украины, которое надо пройти. Чтобы вносить коррективы в будущем, если выявим проблемы в выполнении государством каких-то своих функций".

      Мы должны понимать, что введение военного положения – не голословное заявление, а серьезный перечень мероприятий, механизм соединения обороны и экономики государства,
      – подытожил Козий.

      Напомним, ночью 26 ноября состоялось заседание СНБО относительно вероятного введения военного положения в Украине из-за эскалации конфликта в Азовском море: Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения, теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября в 16:00.

      Теги: Петр Порошенко Украина – Россия Новости Украины Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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