Введение военного положения – политический трюк или отпор России: комментарии экспертов

В Украине продолжается война, и будет очень плохо, если украинцы разговоры о войне вернут в контекст избирательной кампании. Это то, чего бы сейчас очень хотелось России.

Такое мнение высказал в прямом эфире 24 канала политический обозреватель Михаил Бесараб.

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"Я не апологет Порошенко, но понятно, что надо будет смотреть на его действия. На то, как будет реализовано военное положение", – сказал эксперт.

И только через несколько недель мы сможем сказать, это был политический трюк, или президент действительно путем введения военного положения дал отпор России и ее пятой колонне в Украине: Медведчуку, Левочкину, Фирташу и так далее,

– отметил Бесараб.



Политический эксперт Михаил Бесараб

По этому же поводу военный эксперт Игорь Козий отметил: "Я не являюсь лицом, приближенным к президенту, поэтому не знаю, почему военное положение не ввели давно. Однозначно, его надо было вводить".

Надо понять, как будет работать государство в таких условиях. Потому что заявления о введении военного положения – это то же самое, как когда Ющенко заявлял о недопущении военных кораблей РФ, если они будут участвовать в агрессии против Грузии. Что произошло на самом деле? Ничего,

– напомнил эксперт.



Военный эксперт Игорь Козий

И добавил: "Работа Ставки командования и ее способность сегодня сотрудничать с экономическим блоком государства, правильная постановка задач и расстановка акцентов – это испытание для Украины, которое надо пройти. Чтобы вносить коррективы в будущем, если выявим проблемы в выполнении государством каких-то своих функций".

Мы должны понимать, что введение военного положения – не голословное заявление, а серьезный перечень мероприятий, механизм соединения обороны и экономики государства,

– подытожил Козий.

Напомним, ночью 26 ноября состоялось заседание СНБО относительно вероятного введения военного положения в Украине из-за эскалации конфликта в Азовском море: Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения, теперь этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября в 16:00.