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      Введення воєнного стану – політичний трюк чи відсіч Росії: коментарі експертів

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      В Україні триває війна, і буде дуже погано, якщо українці розмови про війну повернуть у контекст виборчої кампанії. Це те, чого б зараз дуже хотілося Росії.

      Таку думку висловив у прямому ефірі 24 каналу політичний оглядач Михайло Бесараб.

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      "Я не апологет Порошенка, але зрозуміло, що треба буде дивитися на його дії. На те, як буде реалізовано воєнний стан", – сказав експерт.

      І лише за кілька тижнів ми зможемо сказати, чи це був політичний трюк, чи президент дійсно шляхом введення воєнного стану дав відсіч Росії і її п'ятій колоні в Україні, як-от Медведчуку, Льовочкіну, Фірташу і так далі,
      – наголосив Бесараб.


      Політичний експерт Михайло Бесараб

      З цього ж приводу воєнний експерт Ігор Козій зауважив: "Я не є особою, наближеною до президента, тому не знаю, чому воєнний стан не ввели давно. Однозначно, його треба було вводити".

      Треба зрозуміти, як буде працювати держава у таких умовах. Бо заяви про введення воєнного стану – це те саме, як колись Ющенко заявляв про недопущення військових кораблів РФ, якщо вони будуть брати участь у агресії проти Грузії. Що відбулося насправді? Нічого,
      – нагадав експерт.


      Військовий експерт Ігор Козій

      І додав: "Робота Ставки командування і її здатність сьогодні співпрацювати з економічним блоком держави, правильна постановка задач і розстановка акцентів – це випробовування для України, яке треба пройти. Щоб вносити корективи у майбутньому, якщо виявимо проблеми у виконання державою якихось своїх функцій".

      Ми повинні розуміти, що введення воєнного стану – не голослівна заява, а серйозний перелік заходів, механізм поєднання оборони і економіки держави,
      – підсумував Козій.

      Нагадаємо, вночі 26 листопада відбулося засідання РНБО щодо ймовірного запровадження воєнного стану в Україні через ескалацію конфлікту в Азовському морі: Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану, тепер це питання має розглянути Верховна Рада на екстреному засіданні 26 листопада о 16:00.

      Теги: Україна – Росія Петро Порошенко Новини України Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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