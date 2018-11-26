Рада "на розтяжці", але насправді вибору немає, – нардеп про голосування щодо воєнного стану

Настрої депутатів, які о 16 годині 26 листопада планують зібратися у Раді для голосування щодо введення воєнного стану, доволі суперечливі.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Тарас Пастух з фракції "Самопоміч".

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За його словами, фракція збереться о 10 годині, щоб обговорити ситуацію і вирішити, як голосувати щодо питання проголошення воєнного стану. Але нардеп висловив особисту позицію.

"З одного боку, можна нарешті назвати речі своїми іменами і війну війною. З іншого – у 2014 та 2015 роках захопили Крим, збивали наші літаки і розстрілювали наших бійців в Іловайську, Дебальцевому, де я особисто служив. У моїй роті були далеко не одиничні втрати. Турчинов, який тоді виконував обов'язки президента, а потім і президент Порошенко не хотіли вводити військовий стан, натомість шукали політико-дипломатичні способи. Зараз ситуація набагато простіша, але вже чомусь звучать гасла, що потрібно вводити військовий стан", – повідомив політик.

Це дуже вчасно для чинного президента, бо унеможливлює запуск процедури виборів. Тож виникає питання: президент хоче скористатися ситуацією, яка виникла, чи...

– наголосив Пастух.

Він зазначив, що забагато збігів обставин трапилося протягом кількох днів: поспішне голосування за бюджет, за зміни до Конституції щодо НАТО і ЄС.



Тарас Пастух

І додав: "Тож чому був такий поспіх? Чому в четвер президент біг до парламенту? Чому Конституційний суд зразу прийняв рішення?"

Н6еобхідність приймати рішення щодо воєнного стану ставить депутатів на певну "розтяжку": з одного боку – треба, з іншого – можна створити величезну проблему в країні, де влада не має довіри суспільства,

– сказав Пастух.

І підсумував: "Я остерігаюся того, що якщо Рада не підтримає подання РНБО і президента щодо введення воєнного стану, то ескалація у суспільстві наростатиме – щоб парламент ще раз збирався і голосував. Скоріше за все, вибору у нас немає".

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання має розглянути Верховна Рада на екстреному засіданні 26 листопада.