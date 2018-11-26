Рада "на растяжке", но на самом деле выбора нет, – нердеп о голосовании о военном положении

Настроения депутатов, которые в 16 часов 26 ноября планируют собраться в Раде для голосования относительно введения военного положения, довольно противоречивые.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал народный депутат Тарас Пастух из фракции "Самопомич".

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По его словам, фракция соберется в 10 часов, чтобы обсудить ситуацию и решить, как голосовать по вопросу провозглашения военного положения. Но нардеп выразил личную позицию.

"С одной стороны, можно наконец назвать вещи своими именами и войну войной. С другой – в 2014 и 2015 годах захватили Крым, сбивали наши самолеты и расстреливали наших бойцов в Иловайске, Дебальцеве, где я лично служил. В моей роте были далеко не единичные потери. Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента, а затем и президент Порошенко не хотели вводить военное положение, вместо этого искали политико-дипломатические способы. Сейчас ситуация гораздо проще, но уже почему-то звучат лозунги, что нужно вводить военное положение", – сообщил политик.

Это очень вовремя для действующего президента, потому что делает невозможным запуск процедуры выборов. Поэтому возникает вопрос: президент хочет воспользоваться ситуацией, которая возникла, или...

– отметил Пастух.

Он отметил, что слишком много стечений обстоятельств случилось в течение нескольких дней: поспешное голосование за бюджет, за изменения в Конституцию относительно НАТО и ЕС.



Тарас Пастух

И добавил: "Так почему была такая спешка? Почему в четверг президент бежал в парламент? Почему Конституционный суд сразу принял решение?"

Необходимость принимать решение относительно военного положения ставит депутатов на определенную "растяжку": с одной стороны – надо, с другой – можно создать огромную проблему в стране, где власть не имеет доверия общества,

– сказал Пастух.

И подытожил: "Я опасаюсь того, что если Рада не поддержит представление СНБО и президента о введении военного положения, то эскалация в обществе будет нарастать, чтобы парламент еще раз собирался и голосовал. Скорее всего, выбора у нас нет".

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли. Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос должна рассмотреть Верховная Рада на экстренном заседании 26 ноября.