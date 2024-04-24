Что известно о перерасчете с 1 апреля

С 1 апреля должен был начаться перерасчет для работающих пенсионеров. Главным условием для увеличения выплат является то, что пенсионер успел приобрести не менее 24 месяцев стажа.

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Однако рост пенсий произойдет не сразу. Пенсионеры почувствуют перерасчет только в июне.

Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с апреля,

– сообщают в ПФУ

Надбавка за каждый год новоприобретенного стажа – 23,61 гривны. Соответственно, минимальный размер доплаты составит 47,22 гривны.

У кого еще вырастут пенсии в апреле

В апреле вырастут выплаты пенсионеров старше 65 лет, которые приобрели полный стаж. Это связано с ростом минимальной зарплаты до 8 000 гривен.

Теперь пенсионные выплаты указанных пенсионеров должны составить не менее 3 200 гривен. Однако с 1 марта правительство установило для этих лиц минимум в сумме – 3 370 гривен. То есть, фактически, увеличение пенсий произошло еще во время мартовской индексации.