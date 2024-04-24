Що відомо про перерахунок з 1 квітня

З 1 квітня мав розпочатися перерахунок для працюючих пенсіонерів. Головною умовою для збільшення виплат є те, що пенсіонер встиг набути щонайменше 24 місяці стажу.

Читайте також США не планують негайно вводити санкції проти китайських банків через Росію, – Reuters

Однак, зростання пенсій відбудеться не одразу. Пенсіонери відчують перерахунок лише у червні.

Перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів до 10 травня). Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з квітня,

– повідомляють у ПФУ

Надбавка за кожен рік новонабутого стажу складає 23,61 гривні. Відповідно, мінімальний розмір доплати становитиме 47,22 гривні.

У кого ще зростуть пенсії у квітні

У квітні зростуть виплати пенсіонерів старше 65 років, які набули повний стаж. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати до 8 000 гривень.

Тепер пенсійні виплати вказаних пенсіонерів мають скласти щонайменше 3 200 гривень. Однак, з 1 березня уряд встановив для цих осіб мінімум у сумі – 3 370 гривень. Тобто, фактично, збільшення пенсій відбулося ще під час березневої індексації.