Адвокат Олег Леонтьев рассказал, что делать, если лицо не согласно с заключением ВВК. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинское радио".

Смотрите также Продлят ли дедлайн для ВВК после 5 июня: нардеп очертил позицию Рады и военных

Что делать в случае несогласия с заключением ВВК

Адвокат говорит, что у людей часто возникают вопросы, как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии и как это сформулировать. Однако, на самом деле нужно только написать свободным обычным текстом о том, с чем вы не согласны и прикрепить к этому медицинские документы.

Леонтьев отмечает, что у военных командиров есть две главные обязанности, а именно забота о жизни и здоровье подчиненных военнослужащих и выполнения боевой задачи.

А как он выполнит боевую задачу, если у него в подразделении призван и неподобающе осмотрен медицинской комиссией военнослужащий, которого с теми же самыми болезнями тренировали в учебной части, а потом направили в подразделение? Так не должно быть,

– объясняет адвокат.

Он добавляет, что люди должны знать о главных документах, а именно об уставах внутренней службы ВСУ и законе о социально-правовой защите военнослужащих и членов их семей.

По словам Леонтьева, основываясь на требованиях этих документов, можно добиться того, чтобы командиры обратили внимание на проблемы со здоровьем, которые есть у военнослужащих.

К слову, ранее в Минобороны объяснили, как получить электронное направление на ВВК. Там отметили, что это происходит через приложение Резерв+ и не требует личного визита в ТЦК.