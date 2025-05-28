Адвокат Олег Леонтьєв розповів, що робити, якщо особа не згідна з висновком ВЛК. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українське радіо".

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Що робити у випадку незгоди з висновком ВЛК

Адвокат каже, що у людей часто виникають питання, як оскаржити висновок військово-лікарської комісії та як це сформулювати. Однак, насправді потрібно лише написати вільним звичайним текстом про те, з чим ви не погоджуєтеся і прикріпити до цього медичні документи.

Леонтьєв зазначає, що у військових командирів є два головні обов’язки, а саме турбота про життя і здоров’я підлеглих військовослужбовців та виконання бойового завдання.

А як він виконає бойове завдання, якщо у нього в підрозділі призваний і неналежно оглянутий медичною комісією військовослужбовець, якого з тими ж самими хворобами тренували в навчальній частині, а потім направили у підрозділ? Так не повинно бути,

– пояснює адвокат.

Він додає, що люди мають знати про головні документи, а саме про статути внутрішньої служби ЗСУ та закон про соціально-правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей.

За словами Леонтьєва, ґрунтуючись на вимогах цих документів, можна домогтися того, щоб командири звернули увагу на проблеми зі здоров’ям, які є у військовослужбовців.

До слова, раніше в Міноборони пояснили, як отримати електронне направлення на ВЛК. Там зазначили, що це відбувається через застосунок Резерв+ і не потребує особистого візиту до ТЦК.