Нардеп Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE заявив, що у Верховній Раді "дуже багато популістів, які підтримують військових, що відсиджуються у тилах", передає 24 Канал.

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Чи подовжать дедлайн для ВЛК знову

Горбенко зазначив, що категорія "обмежено придатних" військовозобов'язаних за законом не може працювати ні дронщиками, ні в штурмових підрозділах, а тільки в логістиці. Також він повідомив, що на фронті зараз є батальйони, де таких людей аж у 20 разів більше, ніж "бойових".

За словами нардепа, командири проти подовження дедлайну для ВЛК. Горбенко наголосив, що у військовозобов'язаних було достатньо часу, аби пройти повторний медогляд.

Зазначимо, що нардеп Сергій Євтушок прогнозує подовження дедлайну для "обмежено придатних". Ймовірно, йдеться про ще 5 місяців часу на проходження повторної ВЛК.

Всі ознаки, по моїх даних, з кулуарів Верховної Ради якраз свідчать про те, що позиція комітету оборонного якраз погоджена з Міністерством оборони України. Я думаю, що перенесено буде дедлайн,

– сказав чиновник.