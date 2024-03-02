Войска Европы в Украине изменили б правила игры, – глава комитета Европарламента об идее Макрона
На днях президент Франции Эмануэль Макрон поднял в Европе дискуссию о возможности ввода войск НАТО в Украину. Это бы могло изменить правила игры.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал председатель комитета иностранных дел Европарламента Дэвид Макаллистер. Однако он отметил, что подобные дискуссии не должны вестись публично.
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Дискуссия не должна быть публичной
Дэвид Макаллистер отметил, что не знает, почему Эммануэль Макрон вынес вопрос о введении войск НАТО в Украину на публичное рассмотрение. Политик отметил, что позиция большинства членов Евросоюза четкая – они поддерживают наше государство в войне, однако не принимают непосредственного участия в войне.
По мнению Макаллистера, отправка солдат в Украину, конечно, изменило бы правила игры. Однако такие разговоры не должны вестись в публичной плоскости.
Поэтому, в этом случае, я понимаю беспокойство по поводу высказываний президента Макрона, но сожалею, что мы ведем подобные дебаты публично. Я считаю, что такие очень чувствительные вопросы должны решаться незаметно, за закрытыми дверями,
– отметил председатель комитета.
Он добавил, что именно для этого встречаются главы правительств и государств. Европейский политик не разделяет взглядов Макрона и не понимает, почему он начал эти дебаты.
Что известно о заявлении Макрона
- На днях Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. Как он сообщил, пока среди лидеров нет согласия, однако в будущем не стоит исключать такую возможность. Он отметил, что Европа часто запаздывала с решениями.
- В то же время премьер-министр Франции Габриэль Атталь подтвердил возможность отправки войск. Он отметил, что эти солдаты не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях против россиян, однако они могут быть привлечены к учениям, противовоздушной обороны или обороны границы.
- В то же время 7 марта Макрон собирает лидеров парламентских фракций на встречу, касающуюся "ситуации в Украине". Вероятно, это будет дискуссия о возможности разрешить французским спецназовцам пересекать границу с Украиной. Это, свою очередь, помогло бы защитить некоторые территории Украины.