Захватчики вводят в обращение рубли и депортируют людей
Об этом в эфире общенационального марафона новостей рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов. Он отметил, что была информация о ведении в обращение рублей на занятых территориях, а также принудительной эвакуации населения Волчанской и Купянской общин в Россию.
Обратите внимание Отбирали телефоны и загоняли в подвалы: как оккупанты издевались над гражданскими в Харьковской области
Вместе с тем, Синегубову неизвестно о случаях принудительной выдачи российских паспортов на Харьковщине, как это в других временно и частично оккупированных регионах Украины.
Кафиры не позволяют эвакуировать гражданских
Кроме того, россияне не согласовывают эвакуационные коридоры из временно оккупированной части Харьковщины на подконтрольную ВСУ территорию, и не разрешают завозить туда украинскую гуманитарную помощь.
В этих общинах очень тяжелая ситуация, ведь они находятся в оккупации уже несколько месяцев – практически с начала войны,
– сказал глава Харьковщины.
Он напомнил, что были случаи, когда люди пытались самоорганизоваться и уехать без согласованных "зеленых" коридоров, но россияне цинично и безжалостно обстреливали эти колонны. Поэтому пытаться эвакуироваться самостоятельно сейчас не рекомендуют – это слишком опасно.
Синегубов отметил, что кафиры не просто так не отпускают людей, оставшихся на подконтрольных России территориях. Их держат в качестве заложников и "живого щита", чтобы прикрываться ими при необходимости и занимать выгодные позиции в возможных переговорах.
"Они прикрываются детьми, детскими садиками. При уходе они полностью проходят населенные пункты", - пояснил Синегубов.
Последние новости из Харьковской области
- Ночью на 30 мая оккупанты обстреляли Харьковский район . В результате удара в Циркунах были ранены 2 человека, а в Шестакове – пострадала женщина. Атаковали захватчики и Мерефу. Из-за этого вспыхнул пожар на складах.
- Ранее в Харькове была задержана женщина, которая помогала врагу. Она фотографировала последствия обстрелов и тем самым корректировала огонь . В телефоне коллаборантки обнаружили пропагандистские материалы и сообщения, прославлявшие "русский мир".
- 29 мая Харьковщину посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он был на передовой, а также осмотрел разрушенные дома в Харькове. К слову, с начала полномасштабного вторжения России в городе повредили 2229 домов, 225 из них – разрушены до основания.