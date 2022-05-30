Загарбники вводять в обіг рублі та депортують людей

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зауважив, що була інформація щодо ведення в обіг рублів на зайнятих територіях, а також примусової евакуації населення Вовчанської та Куп'янської громад до Росії.

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Разом з тим, Синєгубову невідомо про випадки примусової видачі російських паспортів на Харківщині, як це є в інших тимчасово та частково окупованих регіонах України.

Окупанти не дозволяють евакуювати цивільних

Крім того, росіяни не погоджують евакуаційні коридори з тимчасово окупованої частини Харківщини на підконтрольну ЗСУ територію, і не дозволяють завозити туди українську гуманітарну допомогу.

У цих громадах справді дуже важка ситуація, адже вони перебувають в окупації вже кілька місяців – практично з початку війни,

– сказав очільник Харківщини.

Він пригадав, що були випадки, коли люди намагалися самоорганізуватися та виїхати без погоджених "зелених" коридорів, але росіяни цинічно та безжалісно обстрілювали ці колони. Тому намагатися евакуюватися самостійно зараз не рекомендують – це занадто небезпечно.

Синєгубов зауважив, що окупанти не просто так не відпускають людей, які залишилися на підконтрольних Росії територіях. Їх тримають як заручників та "живий щит", аби прикриватися ними за необхідності та займати вигідні позиції у можливих перемовинах.

"Вони прикриваються дітьми, дитячими садочками. При відході вони повністю мінують населені пункти", – пояснив Синєгубов.

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Раніше у Харкові затримали жінку, яка допомагала ворогу. Вона фотографувала наслідки обстрілів і тим самим корегувала вогонь. У телефоні колаборантки знайшли пропагандистські матеріали та повідомлення, що прославляли "русский мир".

Вчора, 29 травня, Харківщину відвідав президент України Володимир Зеленський. Він був на передовій, а також оглянув зруйновані будинки у Харкові. До слова, з початку повномасштабного вторгнення Росії, у місті пошкодили 2229 будинків, 225 з них – зруйновані вщент.

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