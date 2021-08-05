В ВВС Израиля сообщили, что с территории Ливана выпустили 3 ракеты. В ответ Израиль запустил около 100 снарядов.

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Израиль не будет останавливать обстрелы

Удары с израильской стороны были направлены на военные базы Ливана, из которых накануне выпустили ракеты в их сторону. Военные утверждают, что атаки на Ливан продолжатся.

Атаки ЦАХАЛ продолжатся и даже усилятся из-за террористических атаки против Израиля и его граждан,

– подчеркнули военные Израиля.

По предварительным данным, атаки со стороны Ливана осуществили палестинцы несмотря на то, что юг страны контролирует ливанская террористическая организация "Хезболла". Однако Израиль считает ответственным именно правительство Ливана.

В Ливане говорят о нарушении международного права

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что Израиль нарушает международное законодательство, в частности резолюцию 1701, которую принял Совет Безопасности ООН после Второй ливанской войны. Сам обстрел он называет попыткой эскалации конфликта.

Международная реакция не замедлила

Госдеп США категорически осудил ракетный обстрел Израиля. Представители ведомства заявили, что будут работать со странами и дальше для деэскалации ситуации.

ВВС Израиля обстреливают Ливан: видео

Обратите внимание! Это уже не первый случай обострения конфликта между Израилем и Ливаном. 19 июля 2021 года Ливан также предпринял попытку обстрелять территорию Израиля, последний в ответ попытался обстрелять Сирию. Однако эти удары были отбиты.