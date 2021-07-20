Как сообщили израильские силы обороны, в регионе Западной Галилеи сработали предупреждающие сирены. В ответ на обстрелы армия выпустила артиллерийские снаряды.

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Израиль обстреляли с территории Ливана

Одну из ракет перехватила израильская система противоракетной обороны "Железный купол". Второй снаряд упал на открытую местность у побережья.

Сообщений о ранениях или погибших не поступало, а армия заявила, что пока специальных указаний для жителей региона нет.

Министр обороны Бенни Ганц заявил, что Ливан несет ответственность за этот ракетный обстрел, поскольку "разрешает террористические акты со своей же территории". Он добавил, что Израиль будет защищать свои интересы и не допустит кризиса с Ливаном.

Напомним, что с территории Ливана уже выпускали ракеты в сторону Израиля. Например, 14 мая – минимум 3, а 8 мая – сразу 6 ракет. Впрочем, СМИ сообщили, что атаки наносила не радикальная антиизраильская организация "Хезболла", а военные, которые поддерживают ХАМАС.

Сирия заявила об обстрелах

Как сообщают государственные СМИ Сирии, Израиль поздно вечером 19 июля обстрелял территорию Алеппо. Это якобы был ответ за обстрелы со стороны Ливана. Это первый из израильских ударов по Сирии с начала июня. Однако ракеты не долетели до места назначения: сирийская противовоздушная оборона отразила удары.

Снаряды перехватили вблизи города Аль-Сафира, на юго-востоке от Алеппо. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет.

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