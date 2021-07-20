Як повідомили ізраїльські сили оборони, у регіоні Західної Галілеї спрацювали попереджувальні сирени. У відповідь на обстріли армія випустила артилерійські снаряди.

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Ізраїль обстріляли з території Лівану

Одну з ракет перехопила ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол". Другий снаряд впав на відкриту місцевість біля узбережжя.

Повідомлень про поранення чи загиблих не надходило, а армія заявила, що наразі спеціальних вказівок для жителів регіону немає.

Міністр оборони Бенні Ганц заявив, що Ліван несе відповідальність за цей ракетний обстріл, оскільки "дозволяє терористичні акти зі своєї ж території". Він додав, що Ізраїль захищатиме свої інтереси і не допустить кризи з Ліваном.

Нагадаємо, що з території Лівану вже випускали ракети у бік Ізраїлю. Наприклад, 14 травня – щонайменше 3, а 8 травня – одразу 6 ракет. Втім, ЗМІ повідомили, що атаки завдавала не радикальна антиізраїльська організація " Хезболла", а військові, які підтримують ХАМАС.

Сирія заявила про обстріли

Як повідомляють державні ЗМІ Сирії, Ізраїль пізно ввечері 19 липня обстріляв територію Алеппо. Це начебто була відповідь за обстріли зі сторони Лівану. Це перший із ізраїльських ударів по Сирії від початку червня. Проте ракети не долетіли до місця призначення: сирійська протиповітряна оборона відбила удари.

Снаряди перехопили поблизу міста Аль-Сафіра, що на південному сході від Алеппо. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає.

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