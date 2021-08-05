У ВПС Ізраїлю повідомили, що з території Лівану випустили 3 ракети. У відповідь Ізраїль запустив близько 100 снарядів.

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Ізраїль не зупинятиме обстрілів

Удари з ізраїльської сторони були спрямовані на військові бази Лівану, з яких напередодні випустили ракети у їхній бік. Військові переконують, що атаки на Ліван триватимуть.

Атаки ЦАХАЛ продовжаться і навіть посиляться через терористичні атаки проти Ізраїлю та її громадян,

– наголосили військові Ізраїлю.

За попередніми даними, атаки зі сторони Лівану здійснили палестинці попри те, що південь країни контролює ліванська терористична організація "Хезбола". Однак Ізраїль вважає відповідальним саме уряд Лівану.

У Лівані говорять про порушення міжнародного права

Президент Лівану Мішель Аун заявив, що Ізраїль порушує міжнародне законодавство, зокрема резолюцію 1701, яку ухвалила Рада Безпеки ООН після Другої ліванської війни. Сам обстріл він називає спробою ескалації конфлікту.

Міжнародна реакція не забарилася

Держдеп США категорично засудив ракетний обстріл Ізраїлю. Представники відомства заявили, що працюватимуть з країнами й далі для деескалації ситуації.

ВПС Ізраїлю обстрілюють Ліван: відео

Зверніть увагу! Це вже не перший випадок загострення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном. 19 липня 2021 року Ліван також здійснив спробу обстріляти територію Ізраїлю, остання у відповідь спробувала обстріляти Сирію. Однак ці удари відбили.