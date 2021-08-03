Місцеві ЗМІ переконані, що це рішення зустрінуть з невдоволенням обидві сторони конфлікту.

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Деталі рішення суду

Компроміс, який запропонував Верховний суд Ізраїлю, дозволить 70 палестинцям залишитися жити у Східному Єрусалимі. Їм нададуть захищений статус на найближчі декілька років, щоб уберегти від виселення з їхніх будинків. Натомість палестинці мають сплачувати щорічний збір ізраїльській компанії "Нахалат Шимон", яку визнали єдиним законним власником спірної власності у Східному Єрусалимі.

Сума таких зборів становитиме 1500 шекелів, тобто близько 12 500 гривень.

Найімовірніше, палестинці не погодяться з цим рішенням. Згода для них означатиме фактично визнання того, що ізраїльські землі їм не належать.

Засідання суду завершилося ухвалою, в якій постановили надати список палестинців, які бажають стати орендарями протягом 7 днів.

Чому суд ухвалив таке рішення

Ізраїльські ЗМІ перед засіданням повідомили, що новий уряд Ізраїлю відтерміновує виселення палестинців для зниження внутрішньої напруги в країні. За словами журналістів, це для того, щоб заспокоїти адміністрацію президента США Джо Байдена.

Передісторія конфлікту