Вы – герои мира, – Пионтковский обратился к украинцам

Андрей Пионтковский дал оптимистический прогноз украинскому государству. Он с упоением обратился к народу Украины, назвав его героем всего мира.

Об этом российский публицист сказал в эфире 24 канала. По его словам, украинцев даже можно назвать "300 спартанцами".

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Пионтковский: У Украины есть стратегическая победа

Пионтковский отметил, что украинцы защищают весь цивилизованный мир от диктатора с ядерной бомбой. Более того, это ваша первая победа в сознании всего мира.

Вы одержали огромную нравственную победу. Вы – герои мира,

– подчеркнул он.

Также, по мнению российского публициста, уже состоялась победа над путинским режимом. Провалился план блиц-крига – молниеносной войны. Путин совсем не понимает, что делать дальше, а на Россию "упали" очень тяжелые санкции.

"Принципиальную стратегическую победу вы одержали. Просто ее нужно грамотно в сотрудничестве с союзниками довести до капитуляции путинского режима", – подсказал Пионтковский.

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