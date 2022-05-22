Вы – герои Украины, Польши, всего мира, – Дуда обратился к воинам ВСУ и защитникам Мариуполя

Анджей Дуда заявил, что Польша верила и верит в украинцев. Президент поблагодарил героев ВСУ, защищающих Европу от нашествия варварства и нового российского империализма.

Соответствующее заявление Дуда сделал во время выступления в Верховной Раде. Нардепы встретили его аплодисментами. Польский лидер прибыл в Киев 22 мая.

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Дуда подчеркнул: от благодарен украинским героям, показывающим тиранам, где их место. Президент Польши подчеркнул: украинцы доказали, что дух свободного народа – сильнее.

Во время выступления в Совете Дуда обратился в ВСУ, Нацгвардию, ТрО и героических защитников Мариуполя.

Вы – герои Украины. Но вы тоже герои Польши, Европы и всего мира. Спасибо вам за это от всей души. Примите наше великое поклонение,

– заявил Дуда.

Президент Польши поблагодарил от имени своего народа украинских защитников за их сопротивление, их мужество и любовь к свободе и Родине.

Дуда пообещал, что Польша никогда не оставит Украину в одиночестве. Сейчас актуально новое соглашение о добрососедстве между Украиной и Польшей.

Президент Польши отметил, что Россия должна стать изгнанкой на международной арене. Дуда подчеркнул, что после Бучи, Бородянки Мариуполя "не может быть дел, которые были раньше, господа президенты и премьеры".

Жешув получил почетное звание "города-спасителя"

Владимир Зеленский отметил Жешув почетным званием "город-спаситель".

Украинский лидер ввел такое звание для городов – партнеров Украины, помогающих украинскому народу и украинским защитникам.

Зеленский подчеркнул, что польский Жешув стал первым городом-спасителем.

Украинский лидер также добавил, что фактически все города Украины являются собратьями польских. Украина и Польша – сестры.

Зеленский подчеркнул: он благодарен всем полякам, которые поддерживают украинцев. Президент подчеркнул, что говорится обо всех, кто дает концерты, выходит на соревнования с украинской лентой или приезжает из Познани в Бучу печь хлеб.

Речи Зеленского и Дуды в Верховной Раде: смотрите видео