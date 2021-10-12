Гетманцев упрекнул Разумкова в том, что тот избрал собственную политическую деятельность.
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Гетманцев упрекнул Разумкова, что тот притворялся жертвой
Люди расходятся, семьи распадаются, и мне кажется, что достойно было бы действительно заниматься реформами, продолжать те реформы, которые вы с вами провели, а не ходить по эфирам, жаловаться и строить из себя жертву,
– сказал Гетманцев.
Экс-спикер ответил, что придерживался обещания не заниматься собственной политической деятельностью, пока находится в команде.
Разумков заверил, что был спикером всего парламента
"Есть очень определяющая разница между спикером парламента, позицией, в которой мы вас поддерживали 2 года и спикером оппозиции" – обратился к Разумкову Гетманцев.
Договорить ему Разумков не дал, ведь, очевидно, эта фраза его возмутила:
Я не был спикером оппозиции, я был спикером парламента, а вы хотели, чтобы я был спикером той политсилы, с которой я шел,
– повысил голос Разумков.
После этого Гетманцев уточнил, что Разумков стал "спикером оппозиции", которая борется с ценностями "Слуги народа". На что бывший глава Верховной Рады ответил, что "ценность есть одна – люди, которые дали мандат", а Гетманцев "подменяет понятия".
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Ранее Разумков не исключал, что у него отберут мандат
Отметим, что ранее Дмитрий Разумков заявлял, что не исключает, что после снятия его с должности спикера, у него заберут мандат. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия конкретно не ответил, планируют ли это сделать. Политик подчеркнул, что не забирает мандат и все будет зависеть от политической деятельности Разумкова.
Что известно об отзыве Дмитрия Разумкова:
- 30 сентября в парламент поступило сразу 2 обращения об отзыве спикера – от фракции "Слуга народа" и лично от Арахамии.
- Спикер приказал немедленно выдать подписные листы.
- На выездном заседании фракции в Трускавце удалось собрать 190 голосов за отставку.
- 4 октября в парламенте официально стартовала процедура отзыва. На следующий день Разумкова отстранили на 2 пленарных заседания.
- 7 октября Рада 284 голосами отозвала Разумкова с должности спикера, 8 октября – избрала на его место Руслана Стефанчука.