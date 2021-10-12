Гетманцев дорікнув Разумкову у тому, що той обрав власну політичну діяльність.
До теми Спікеріада: як у Верховній Раді звільняли Дмитра Разумкова
Гетманцев дорікнув Разумков, що той вдавав жертву
Люди розходяться, сім'ї розпадаються, і мені здається, що гідно було б дійсно займатися реформами, продовжувати ті реформи, які ви з вами провели, а не ходити по ефірах, скаржитися і вдавати з себе жертву,
– сказав Гетманцев.
Ексспікер відповів, що дотримувався обіцянки не займатись власною політичною діяльністю, поки перебуває у команді.
Разумков запевнив, що був спікером усього парламенту
"Є дуже визначальна різниця між спікером парламенту, позицією, у якій ми вас підтримували 2 роки і спікером опозиції" – звернувся до Разумкова Гетманцев.
Договорити йому Разумков не дав, адже, очевидно, ця фраза його обурила:
Я не був спікером опозиції, я був спікером парламенту, а ви хотіли, щоб я був спікером тієї політсили, з якою я йшов,
– підвищив голос Разумков.
Після цього Гетманцев уточнив, що Разумков став "спікером опозиції", яка бореться з цінностями "Слуги народу". На що колишній голова Верховної Ради відповів, що "цінність є одна – люди, які дали мандат", а Гетманцев "підміняє поняття".
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Раніше Разумков не виключав, що в нього відберуть мандат
Зазначимо, що раніше Дмитро Разумков заявляв, що не виключає, що після зняття його з посади спікера, у нього заберуть мандат. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія конкретно не відповів, чи це планують зробити. Політик наголосив, що не забирає мандат і все залежатиме від політичної діяльності Разумкова.
Що відомо про відкликання Дмитра Разумкова:
- 30 вересня у парламент надійшло одразу 2 звернення щодо відкликання спікера – від фракції "Слуга народу" та особисто від Арахамії.
- Спікер наказав негайно видати підписні листи.
- На виїзному засіданні фракції у Трускавці вдалось назбирати 190 голосів за відставку.
- 4 жовтня у парламенті офіційно стартувала процедура відкликання. Наступного дня Разумкова відсторонили на 2 пленарні засідання.
- 7 жовтня Рада 284 голосами відкликала Разумкова з посади спікера, 8 жовтня – обрала на його місце Руслана Стефанчука.