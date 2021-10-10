Голова фракції Давид Арахамія особисто прийшов у апарт Верховної Ради, щоб допомогти перевірити підписи за звільнення Разумкова. У такий спосіб мали намір пришвидшити процес.

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За словами нардепа Олександра Качури, Арахамія телефонував депутатам та уточнював, чи ті ставили підпис. Особу підтверджували не лише словами, а й по відеодзвінку та порівнювали автографи.

Повне усунення Разумкова

У вівторок, 5 жовтня, спікеріада набрала обертів. Депутати проголосували не лише за відкликання опонента з посади, але й за усунення від проведення засідань Ради. Піставою стало нібито порушення регламенту спікером.

За 2 дні Разумкова, який колись був №1 "Слуги народу", позбавили посади. Якраз напередодні його 38 дня народження.

"Довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради", – заявив голова партії Олександр Корнієнко.

Що відомо про відкликання Разумкова? Офіційна процедура відкликання Разумкова з посади спікера розпочалася 4 жовтня. Наступного дня його відсторонили від ведення засідань на 2 дні. Офіційна процедура відкликання Разумкова з посади спікера розпочалася 4 жовтня. Наступного дня його відсторонили від ведення засідань на 2 дні. Позачергове засідання 7 жовтня поставило хрест на його діяльності у ролі спікера.

Замість Разумкова призначили Стефанчука

Головою Верховної Ради після Разумкова призначили його першого заступника – Руслана Стефанчука. За його словами, у парламенті інколи буває забагато політики й не надто багато фахової законотворчості.

Роль голови Верховної Ради України вбачаю в тому, щоб ми доклали максимум зусиль не для особистого піару, а для підвищення якості законотворчості, адже творити якісне законодавство – наше головне завдання. Руслан Стефанчук Новий спікер Верховної Ради

Як натякнув президент Володимир Зеленський, Разумков перейшов "червону лінію", коли почав блокувати антиолігархічний законопроєкт та відправив документ до Венеційської комісії. Хоча за інформацією джерел, Банкову давно дратували плани спікера створити окрему політсилу.

Якщо ми боремося з олігархам. підпишіть закон, все дуже просто. Якщо не підписуєте – шукайте іншу команду. Володимир Зеленський Президент України

Політичні плани Разумкова

Ексспікер та політтехнолог Разумков натякнув, що не проти спробувати свої сили в боротьбі за президентське крісло. Він зазначив, що має час та сили для цього, а "команда – буде".

Втім його плани може зіпсувати позбавлення імперативного мандату. Арахамія не приховує, що нардепи консультувалися на цю тему з юристом. Оскільки Разумков йшов на вибори від "Слуги народу", але через те, що його обрали головою Верховної Ради, він вийшов з партії.

Конституційний Суд 2008 року дав чітке роз'яснення, що таке вихід народного депутата з фракції, з якою він зайшов у парламент. Навіть коли Разумкова обрали головою ВРУ, вже тоді фракція "Слуги народу" могла де-юре ініціювати його відставку. Iгор Чаленко Політичний експерт

Цей процес не такий простий. Сам Разумков називає можливе позбавлення мандату незаконним. Наразі він продовжує працювати в парламенті та сидить поруч із депутатами "Європейської Солідарності". Надалі планує працювати у комітеті зі свободи слова.

Відкликання Разумкова з посади спікера парламенту: дивіться сюжет 24 каналу