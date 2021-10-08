Чим відомий Руслан Стефанчук, як він опинився у політиці, що його пов'язує з президентом Володимиром Зеленським та що відомо про статки нового очільника Верховної Ради – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Що відомо про Руслана Стефанчука

Руслан Стефанчук народився 29 жовтня 1975 року Тернополі в родині медиків. Дитинство, юність та більшу частину життя Стефанчук провів у Хмельницькому. Тут він закінчив школу здобув вищу освіту (одразу 2 дипломи – правознавця та менеджера виробничої сфери) і розпочав кар'єру викладача та науковця-правника.

КВН і знайомство з Зеленським

У студентські роки Стефанчук захопився популярною тоді молодіжною субкультурою – КВН (українською – "Клуб веселий та кмітливих" – КВК). Команда Хмельницького інституту регіонального управління та права під назвою "Три товстуни", де грав Сетфанчук, у 90-х була однією з найвідоміших в Україні.

Руслан Стефанчук та Михайло Галустян / Фото команди КВК "Три товстуни"

Фінал Першої української ліги КВК у Києві 1999 року – на фото майбутні спікер, президент та перша леді

Одним із суперників "Трьох товстунів" в українській лізі КВК були члени нової команди "95-й квартал", що після розпаду зіркового колективу "Запоріжжя – Кривий Ріг – Транзит" пішли у вільне плавання. Власне тоді й сталося знайомство Руслана Стефанчук та майбутнього президента – Володимира Зеленського, який був фронтменом "Кварталу".

Це був 1996 рік. Усе було банально: я грав за команду Хмельницького у КВК, Володимир – за свою команду в українській лізі. Навіть одного разу я у фіналі його виграв. З 2002 року я пішов з КВК у науку, Володимир – шляхом шоу-бізнесу,

– так Стефанчук розповідав про знайомство з Зеленським в інтерв'ю ЛБ на початку 2019 року.

Команда "Три товстуни" дала старт зіркам українського шоубізу Олександру Педану та Вадиму Мічковському (дядя Жора), але успіхів "Кварталу" не досягла, тому її учасники вирішили займатися власними справами.

Дядя Жора (другий праворуч) та Руслан Стефанчук (крайній праворуч) / Фото команди КВН "Три товстуни"

Ветерани КВК святкують, наші дні / Фото з соцмереж

Науковець

Стефанчук пішов у науку, якою спочатку займався в рідній alma mater – разом з іншими майбутніми учасниками Зе-Команди – Сергієм Нижним та Денисом Монастирським. У цій царині Руслан Стефанчук досягнув значних успіхів – він є автором понад 500 наукових статей та робіт, а також є визначним теоретиком права.

Стефанчук захистив кандидатську дисертацію у 2000 році, за 8 років став доктором юридичних наук і професором. З 2009 року він – член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Напрями наукової діяльності Стефанчука – проблеми загальної теорії приватного права, особисті немайнові права фізичних осіб, договірні та деліктні зобов'язання, право інтелектуальної власності, європейське цивільне право, діяльність ЄСПЛ, медичне право, юридична освіта та наука.

Руслан Стефанчук, крім хмельницької alma mater, де з 2005 по 2011 роки був проректором з наукової роботи, після переїзду до Києва викладав у столичних юридичних вишах – Інституті законодавства Верховної Ради України, Національній академії прокуратури України та Вищій школі адвокатури. Обіймав посаду проректора з наукової роботи.

Друге знайомство з Зеленським

У 2018 році в житті поважного науковця та педагога відбулися кардинальні зміни – він увійшов до штабу майбутнього президента Володимира Зеленського.

Популярний комік вирішив піти у велику політику та збирав власну команду. Формувати її взявся юрист "Кварталу" нині покійний Сергій Нижний. Він відповідав за знайомство та налагодження стосунків з експертами, які мали б навчити політика-початківця азам. Тоді ж відбулось "друге знайомство" з Зеленським, а Руслан Стефанчук, з яким Нижний навчався разом у Хмельницькому, став одним з перших учасників Зе-команди.

У березні 2018 року один з членів команди Зеленського вийшов на зв'язок зі мною і запросив на зустріч з Володимиром. Він тоді сказав, що хоче зрозуміти, чому в України не виходить. Ми почали говорити і у нас вийшли такі політичні клуби. Я думаю, це була підготовка перед ухваленням фінального рішення. Згодом Володимир запропонував мені опікуватися питаннями ідеології,

– розповідав Руслан Стефанчук.

Зазначимо, що це була не перша спроба Стефанчука стати політиком. Він був членом партії "Собор". Це політичне об'єднання було створено відомим дисидентом Левком Лук'яненком, але лідером партії був діяч кучмівської епохи Анатолій Матвієнко. Стефанчук керував хмельницьким осередком "Собору" й номінально був помічником Матвієнка у Верховній Раді (тоді – нардепа від блоку НУ-НС), а згодом радником віцепрем'єра Степана Кубіва. Зі слів самого Стефанчука, ніякого впливу на ухвалення рішень він тоді не мав).

Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук / Фото пресслужби Верховної Ради

Початок політичної кар'єри

Широкий загал дізнався про існування Руслана Стефанчука навесні 2019 року. Саме тоді кандидат у президенти Зеленський вийшов на публіку та, читаючи з папірця, презентував членів своєї команди. Одним з них був правник Стефанчук.

Руслан Стефанчук – наш ідеолог, відповідає за реформування державних і правових інституцій та законопроєктну роботу, великий науковець у всіх значеннях цього слова, людина з великим ідеями і великим серцем,

– так Володимир Зеленський у 2019 році у програмі "Право на владу" представив широкому загалу Руслана Стефанчука.

Стефанчук став одним з небагатьох публічних спікерів тоді віртуальної політсили "Слуга народу" та взагалі Зе-команди. Також він долучився до кадрових питань й рекомендував своїх знайомих за пасажирів "соціального ліфту" Зеленського. Так, у Зе-команді опинились майбутня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова (готувала разом зі Стефанчуком молодих прокурорів) та Данило Гетманцев (юрист-теоретик з КНУ імені Тараса Шевченка).

Руслан Стефанчук приєднався до Зе-команди у 2019 році / Фото пресслужби Верховної Ради

Тоді ж – навесні 2019 року – Стефанчук шокував громадськість заявою, що партія Зеленського буде сповідувати лібертаріанство. Оскільки мало хто уявляв собі, що це таке, а головним українським лібертаріанцем до Стефанчука був політичний авантюрист Геннадій Балашов та його скандальна партія "5.10", це викликало серйозне занепокоєння. Втім, згодом з'ясувалося, що "атлант" зарано "розправив плечі" й "анкапу" в Україні не буде, принаймні, у версії Стефанчука.

Руслан Стефанчук – велике інтерв'ю 24 каналу:

Сам правник незабаром після неймовірно переконливої перемоги Зеленського на виборах президента України отримав перший офіційний уряд – замість простого ідеолога партії на громадських засадах він став офіційним представником Президента у Верховній Раді 8 скликання.

Стефанчук показав себе вправним політиком, який слідував волі нового президента й не боявся йти на конфлікт з "людьми попередника", зокрема, з Андрієм Парубієм та Іриною Геращенко. Останній Стефанчук регулярно вказував на неприпустимість популізму. Ця "любов" збережеться й у наступному скликанні.

Зе-команда / фото Офісу Президента

Депутат і віцеспікер

Після розпуску парламенту, який 3 роки засідав без реальної більшості, Стефанчук став одним з облич партії "Слуга народу", під другим номером у партійних списках пройшов до парламенту, став депутатом та знову був призначений представником Президента у Верховній Раді. Незабаром Стефанчука 330 голосами обрали першим віцеспікером Ради 9 скликання.

Стефанчук жартує:

У парламенті Стефанчук проявив себе вірним солдатом Зеленського. У цьому він відтінив інших членів неформальної "групи 719".

Неформальна "Група 719" – за номером у готелі Rixos у Трускавці, куди депутатів-початківців завезли після виборів-2019 на тренування; Інша назва – "Цілі та цінності", як і однойменний Telegram-чат "Слуг". Про "Групу 719" написала "Українська правда".

Стефанчук проявив себе на початку 2020 року, коли у Верховній Раді точилися "бої" навколо закону про землю. Тоді спікер Разумков частенько самоусувався, а відбивався від Юлії Тимошенко та колишніх регіоналів саме Стефанчук.

Руслан Стефанчук зараз

У 2021 році Стефанчук все більше став заміщати Разумкова, який почав вибудовувати власний політичний курс. Сам Стефанчук від "курсу партії" не відхилявся. У жовтні 2021 року він став головним кандидатом у спікери після того, як Дмитра Разумкова відкликали з посади. Заради цього Стефанчуку довелося скласти повноваження представника Президента у парламенті – 7 жовтня відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Колишній прем'єр Олексій Гончарук, президент Володимир Зеленський та Руслан Стефанчук / Фото пресслужби Верховної Ради

Скандали, декларація, особисте життя

Руслан Стефанчук одружений на Марині Ситарук, вона також правник. У подружжя двоє дітей – син Олесь і донька Злата.

Рідний брат Стефанчука – Микола – також є юристом та народним депутатом від "Слуги народу". На відміну від старшого брата він пройшов до Ради як мажоритарник.

Попри те що Руслан Стефанчук – доктор наук, професор і академік, статки його великими не назвеш. У його декларації – земельна ділянка 10 соток у Білогородці, що під Києвом (там триває будівництво нової оселі політика), квартира на 93 квадратні метри у Хмельницькому та 49 квадратних метрів у Ярмолинцях. Проживає родина Стефанчуків у Києві у великій квартирі тещі – Тетяни Ситарук.

Руслан Стефанчук проживає у квартирі тещі / Фото з фейсбуку політика

З цією нерухомістю пов'язаний поки що найбільший з відомих скандалів за участі Стефанчука. Після розслідування "чесно" з'ясувалося, що віцеспікер отримував грошову компенсацію за те, що буцімто орендував це житло у власної тещі (мова йде про 20 тисяч гривень державних грошей щомісяця).

Я зрозумів, що, на превеликий жаль, в деяких питаннях, навіть коли ти дотримуєшся законодавства, це викликає негативний оглас суспільства. Для мене це було важливо. Це про ту репутацію, про яку ви говорите. Я це питання закрив, гроші повернув і поставив на тому крапку. Гештальт закритий,

– так Стефанчук пояснив скандал в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Після оприлюднення цього факту Стефанчук повернув гроші державі – скандал згас сам по собі. Новий спікер парламенту також є власником бібліотеки наукової літератури, що вміщує близько 5000 примірників книг. Він задекларував дві автівки – Mitsubishi Outlander 2018 року та Renault Captur 2015 року. На першому авто політик їздить сам, другою користується дружина.

На рахунках подружжя – понад 600 тисяч гривень, понад 15 тисяч євро та майже 50 тисяч доларів США.