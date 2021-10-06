Підписи цілком матеріальні, вони зібрані на папірці й передані до секретаріату Верховної Ради. Наслідки цих підписів також будуть цілком матеріальні – порожнє крісло спікера.

До теми "За" – майже 250 нардепів: коли Рада розгляне відкликання Разумкова

Воно навіть не встигне охолонути після Разумкова, як туди всядеться більш відданий Володимирові Зеленському заступник голови Верховної Ради. Я про пана Руслана Стефанчука.

Відставка Разумкова запущена

Народні депутати вже навіть визначились із датою голосування щодо Разумкова. Це буде 7 жовтня 2021 року. За це рішення проголосують аж 246 нардепів при 226 необхідних.

Як не крути, але 5 жовтня 2021 року у Верховній Раді відбулося сигнальне голосування щодо Разумкова. Така собі "проба пера", яка наочно продемонструвала, що 7 жовтня 2021 року приблизно 250 депутатів усе ж таки відправлять спікера у відставку.

Довідка. У Верховній Раді ще 4 жовтня 2021 року запустили процес відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Нардепи 5 жовтня відсторонили політика від ведення пленарних засідань на 2 дні. За це проголосували 240 нардепів.

Яке політичне майбутнє у спікера

Я пропоную ще майбутню відставку Разумкова вже прийняти як подію, що вже сталася і трохи порозмірковувати про політичне майбутнє спікера. Як на мене, він здійснив собі "політичне самогубство", коли пішов "у зарубу" із Зеленським.

Конфлікт трапився саме тоді, коли політик узявся критикувати ініціативи президента, щоб зліпити із себе самостійного політичного гравця на тлі критики.

Разумкову це майже вдалося. Принаймні про спікера останнім часом згадують в ефірі 24 каналу, стільки разів, скільки я не згадував про нього і за попередні 2 роки. Проте всі ці 2 роки він був і номером 1 серед "слуг народу" і керівником Верховної Ради IX скликання.

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Пан Разумков перетвориться на ще одного позафракційного депутата. Стане лише одним із тих, яких у парламенті вже 4 сотні.

Поважний гість на каналі опонентів

Разумков 5 жовтня 2021 року став поважним гостем на каналі "Прямий", який належить Петрові Порошенку. Йому ще умовно місяць туди дороги не було. Спікеру раніше не особливо цікаво було ходити на цей канал, проте нині ж він там дорогий гість.

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Разумков і досі формально спікер парламенту. Лише тому він цікавий на телеканалі Порошенка. Спікер має у розпалі конфлікт із Зеленським, а значить аудиторії п'ятого президента пан Разумков є цікавим.

Уже 7 жовтня 2021 року конфлікт досягне апогею і виллється у відставку Разумкова, а отже, у перехід на другорядні ролі.

Чи запросять після відставки Разумкова на "Прямий"? Я в цьому чомусь дуже сумніваюся.



Разумков почав з'являтись у медіа Порошенка / Колаж 24 каналу

З іншої сторони, якщо спікера почнуть регулярно кликати на телеканал "Україна" до Савіка Шустера, то стане зрозуміло ще дещо. Для ймовірного політичного майбутнього Разумкова знайшовся спонсор. Не факт, що політичне майбутнє буде вдалим, але профінансують його щедро.