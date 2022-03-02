"Вы – наша цель №1": ССО передали "привет" артиллеристам РФ, обстреливающим украинские города

Силы спецопераций Украины передали "приветствие" российским артиллеристам. Из-за циничных обстрелов украинских городов, теперь последние – главная цель украинских военных.

В ССО подчеркнули, что информация о российских артиллеристах у них уже есть. А если кого-то еще нет, то это дело нескольких минут.

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Там не верят, что российские артиллеристы не могут не видеть маленьких детей, стариков, домов, садиков, школ и больниц.

После того, как вы накрыли наши мирные города, наших родных, детей, близких – вы, черви, стали нашей мишенью номер один,

– заявили в ССО.

Военные добавили, что "поквитаются" за каждого. "Позвони маме в последний раз. Скажи, что скоро умрешь, шакал. Мы не смерть, мы хуже!", – добавили там.

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