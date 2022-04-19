"Вы не детей убиваете, а фашистов": зомбированная россиянка убеждает своего сына-оккупанта

Очередной перехват звонков россиян от СБУ показал, что они настолько зомбированы пропагандой, что не верят своим детям. На записи разговора с российским оккупантом его мать убеждает того, что он не убивает мирных украинцев, а "фашистов".

Служба безопасности перехватила телефонный разговор, где россиянин прямо признается своей матери, что убивает мирное население и невинных детей. Его мать полностью одобряет его преступления и повторяет пропаганду, которую ей вбило в голову телевидение.

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На заявление оккупанта, что он уничтожает украинских детей, его мать отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей! Вы фашистов убиваете, поверь мне!"

Под видео СБУ написали о том, что российская пропаганда нещадно вбивает в головы россиян, что война в Украине – это "великое дело", а оккупанты якобы защищают украинцев от праворадикалов.

Теперь неудивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам. Но для всех "зомбированных" хотим напомнить: уже более 20 тысяч российских военных заплатили за это своей жизнью,

– написали в СБУ.

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