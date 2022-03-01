"Вы не умеете воевать, вы убегаете": доброволец из Хорватии пристыдил кафиров в Украине

Доброволец из Хорватии обратился к россиянам и заявил, что они не умеют воевать. Единственное, что могут, – это "лупить" "Градами" по мирным людям.

Соответствующее обращение доброволец записал на видео. В частности, он рассказал, что воюет за Украину с 2014 года.

К теме Оккупанты распространяют циничные фейки о "минировании составов с аммиаком"

Доброволец из Хорватии рассказал, как низменно ведет себя армия России

Доброволец рассказал, что им удалось привлечь тысячи иностранных добровольцев, которые либо уже прибыли в Мариуполь, либо уезжают в город. Зато он обратил внимание на низменное и недостойное поведение русской орды.

Вы п******сы, не умеете воевать, вы убегаете с поля боя. Вы только знаете убивать гражданских людей, стрелять "Градами", артиллерией по школам, детским садикам, убивать детей,

– сказал доброволец.

Он также пригрозил россиянам некоторыми "подарками", которые иностранцы прихватили с собой на войну против агрессора.

Заверил, что "сувениры" нанесут врагу серьезные потери. Однако добавил, что орками и вовсе нечего рассчитывать на благоприятный для себя результат.

"Мариуполь был, есть и навсегда будет украинским. А то б**ло… Скоро мы закончим с ним. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Смерть врагам!", – заверил доброволец.

Смотрите видеообращение добровольца: Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика 18+

ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала