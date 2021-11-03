Телеведущие обратились к каждому зрителю и читателю. Они подчеркнули, что аудитория – самое важное, что есть у 24 канала.

Обратите внимание Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и вакцинироваться

По их словам, вакцинироваться очень важно. В то же время нужно вместе менять страну к лучшему.

Все, что мы делаем – это для вас и вместе с вами. Вы нужны нам живыми и здоровыми,

– заметила Екатерина Соляр.

Кстати, прививаться неоднократно призвал автор и ведущий 24 канала Артем Овдиенко. В конце октября он даже "извинился" за пропаганду вакцинации и отметил, что ее нужно было делать еще более агрессивной.

Отметим! По информации ЮНИСЕФ, более 50% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса.

Журналисты 24 канала призывают вакцинироваться: смотрите видео

Ситуация с вакцинацией в Украине: главное