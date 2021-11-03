Телеведучі звернулись до кожного із глядачів та читачів. Вони наголосили, що аудиторія – найважливіше, що є у 24 каналу.

Зверніть увагу Зеленський закликав українців "увімкнути мозок" і вакцинуватися

За їхніми словами, вакцинуватися – дуже важливо. Водночас потрібно разом змінювати країну на краще.

Все, що ми робимо, це для вас і разом з вами. Ви потрібні нам живими і здоровими,

– зауважила Катерина Соляр.

До речі, робити щеплення неодноразово закликав автор і ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Наприкінці жовтня він навіть "вибачився" за пропаганду вакцинації та зауважив, що її потрібно було робити ще більше та агресивнішою.

Відзначимо! За інформацією ЮНІСЕФ, понад 50% українців не готові вакцинуватися проти коронавірусу.

Журналісти 24 каналу закликають вакцинуватися: дивіться відео

Ситуація з вакцинацією в Україні: головне