Телеведучі звернулись до кожного із глядачів та читачів. Вони наголосили, що аудиторія – найважливіше, що є у 24 каналу.
Зверніть увагу Зеленський закликав українців "увімкнути мозок" і вакцинуватися
За їхніми словами, вакцинуватися – дуже важливо. Водночас потрібно разом змінювати країну на краще.
Все, що ми робимо, це для вас і разом з вами. Ви потрібні нам живими і здоровими,
– зауважила Катерина Соляр.
До речі, робити щеплення неодноразово закликав автор і ведучий 24 каналу Артем Овдієнко. Наприкінці жовтня він навіть "вибачився" за пропаганду вакцинації та зауважив, що її потрібно було робити ще більше та агресивнішою.
Журналісти 24 каналу закликають вакцинуватися: дивіться відео
Ситуація з вакцинацією в Україні: головне
- За 2 листопада в Україні вакцинували понад 310 тисяч людей.
- Станом на 3 листопада, першою і другою дозою щепились 18 279 337 осіб.
- Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Україна незабаром отримає майже 3 мільйони доз від Moderna.
- Офіс Президента має амбіції нарощувати темпи вакцинації. Там хочуть бачити до 350 тисяч щеплень щодня.