Соответствующее видеоприветствие было опубликовано 6 июня на странице Командования объединенных сил ВСУ. Сергей Наев благодарен за то, что журналисты помогают доносить международному сообществу все ужасы войны, которые производят российские кафиры.

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Приветствие командующего Сил обороны Сергея Наева

По его словам, с начала полномасштабного вторжения украинские журналисты также находятся на передовых рубежах войны, где оперативно освещают все безумие, которое совершили россияне.

Вы первыми показали миру лицо героев, рассказали об их мужестве и самопожертвовании в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Благодаря Вам цивилизованный мир увидел всю боль, страдания и мучения детей, женщин, пожилых людей, – подчеркнул Сергей Наев.

Эта профессия требует серьезного терпения, упорства и высокого профессионализма. Ведь информации буквально становится очень много, а российские кафиры постоянно пытаются перекрутить все и выдать ложь за реальность. Здесь важно оперативно разобраться и все подать.

Сергей Наев пожелал всем журналистам и дальше быть носителями правды и величия украинского народа. Главное, чтобы в этой борьбе за идеалы человечности победило добро и процветание, а в домах всех граждан Украины как можно скорее воцарился мир и спокойствие.

Поздравление Сергея Наева: смотрите видео

Добавим, многие журналисты пошли защищать Украину от российских захватчиков. Так, весной 2022 года в боях под Николаевом погиб военный медийщик Виктор Дударь . Он в первый же день полномасштабного вторжения сразу пошел воевать. У него осталась жена и дочь.

В боях за Харьковщину погиб журналист Максим Мединский , воевавший еще в 2014 году. У него осталась жена Татьяна и 3-летняя дочь Алиса

Вблизи Попасной также погиб тернопольский журналист Виталий Дерех . 34-летний мужчина был креативным и эпатажным. Он всегда был остроумным и обладал волшебным чувством юмора. Побратимы называли его настоящим авантюристом, не боящимся опасности и смерти.

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