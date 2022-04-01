"Вы подло прикрываетесь российскими детьми": ведущие в эфире эмоционально обратились к Microsoft

Microsoft не будет выходить с рынка России полностью, а продолжит сотрудничать с клиентами, против которых нет санкций, в частности с больницами и школами. Поэтому ведущие 24 канала обратились к компании.

Екатерина Соляр и Артем Овдиенко напомнили позицию бренда. Мол, они лишь прикрываются российскими детьми, при этом не думая об украинских.

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Овдиенко: Microsoft лишь придумали красивое объяснение

Артем Овдиенко отметил, что от российского оружия и руками россиян убили 1,5 сотни детей. Компания же теперь ищет повод, как бы остаться на российском рынке и дальше зарабатывать.

Вы придумали красивый слоган и объяснение, почему вынуждены остаться на рынке России, ведь вам жалко российских детишек. А с какого черта вам не жалко украинских? Почему вы так подло прикрываетесь и не жалеете наших?

– риторически спросил ведущий.

Екатерина Соляр в эфире 24 канала тоже резко осудила подобную позицию Microsoft. Мол, пусть они расскажут об угрозе здоровья тем людям, которые погибли в Мариуполе, Харькове, Изюме или других украинских городах.

"Расскажите, пожалуйста, о безопасности тем детям, которые уже никогда не пойдут в школу. Тем бабушкам и родителям, которые потеряли своих детей. Расскажите им. Им будет очень интересно вас послушать", – сказала журналистка.

Также ведущая 24 канала констатировала, что не понимает, зачем россиянам компьютеры, когда они не работают и их нереально купить.

Ведущие 24 канала в прямом эфире резко обратились к Microsoft: смотрите видео