Такое традиционное для российской пропаганды заявление вице-спикер Госдумы России и председатель ее делегации в ПАСЕ Петр Толстой сделал на одном из центральных российских телеканалов.
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Вице-спикер Госдумы снова размечтался об Украине в составе России
Толстой заявил, что якобы Украине стоит отказаться от независимости и войти в состав России. Скорее, это был некий "призыв", без так называемых "агрументов", как ранее писал Путин.
Вам нужно вернуться домой, в Россию, хватит валять дурака и притворяться независимыми, остановитесь уже, вы – русские, возвращайтесь домой,
– заявил представитель власти России.
Этот же политик ранее делал украинофобные заявления. Скажем, 5 июля он назвал украинцев негодяями. Правда, пред тем он согласился с мнением главы Кремля Путина о том, что якобы "Украина – это, безусловно, часть России".
"Мы – действительно один народ. Только проблема в том, что кучка негодяев антиконституционным путем захватила власть. Вот их надо на фонарях перевешать" – традиционно отметил Толстой.
Что известно о Петре Толстом
- Он начинал как пропагандист на российском "Первом канале".
- Только с 2016 года стал вице-спикером Госдумы России. Впоследствии его тайным голосованием и со 2 попытки выбрали вице-спикером парламентской ассамблеи Совета Европы. Хотя Украина выражала протест.
- Толстой не раз выдавал подобные скандальные высказывания. Он также озвучивал свои антисемитские, гомофобные взгляды. Подробнее о нем читайте здесь.