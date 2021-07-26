Такое традиционное для российской пропаганды заявление вице-спикер Госдумы России и председатель ее делегации в ПАСЕ Петр Толстой сделал на одном из центральных российских телеканалов.

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Вице-спикер Госдумы снова размечтался об Украине в составе России

Толстой заявил, что якобы Украине стоит отказаться от независимости и войти в состав России. Скорее, это был некий "призыв", без так называемых "агрументов", как ранее писал Путин.

Вам нужно вернуться домой, в Россию, хватит валять дурака и притворяться независимыми, остановитесь уже, вы – русские, возвращайтесь домой,

– заявил представитель власти России.

Этот же политик ранее делал украинофобные заявления. Скажем, 5 июля он назвал украинцев негодяями. Правда, пред тем он согласился с мнением главы Кремля Путина о том, что якобы "Украина – это, безусловно, часть России".

"Мы – действительно один народ. Только проблема в том, что кучка негодяев антиконституционным путем захватила власть. Вот их надо на фонарях перевешать" – традиционно отметил Толстой.

Что известно о Петре Толстом