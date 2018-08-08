"Вы нас достали": объявление в поезде в отношении ромов возмутило итальянскую общественность

Грубое антицыганское высказывание прозвучало в поезде Милан-Кремона-Мантуя итальянского перевозчика Trenord Rail. Власть обещает наказать виновных.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на итальянское издание ANSA.

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Пассажиры поезда рассказали, что женский голос в объявлении в вагонах призвал не давать деньги "вымогателям", и особое возмущение вызвала следующая фраза.

Цыгане, выходите на следующей остановке, потому что вы нас достали,

– такие слова звучали в объявлении.

Сотрудницу, которая зачитывала этот текст, уже идентифицировали и собираются наказать. Женщине грозит как минимум дисциплинарное взыскание и даже увольнение с работы.

К слову, итальянские власти неоднократно подчеркивали проблеме цыган, которые имеют неустановленное гражданство и живут кражами и мелкими преступлениями в незаконных лагерях по всей Италии.

Напомним, что в Украине летом зафиксировано пять нападений на поселения цыган, а во время погрома 23 июня возле Львова погиб парень и еще несколько человек ранены.