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"Ви нас дістали": оголошення у потязі щодо ромів збурило італійську громадськість

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Оголошення у потязі щодо ромів збурило італійську громадськість
Оголошення у потязі щодо ромів збурило італійську громадськість / 24 канал

Грубе антиромське висловлювання пролунало у поїзді Мілан-Кремона-Мантуя італійського перевізника Trenord Rail. Влада обіцяє покарати винних.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на італійське видання ANSA.

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Пасажири потяга розповіли, що жіночий голос у оголошенні вагонами закликав не давати гроші "вимагачам", та особливе обурення викликала наступна фраза.

Цигани, виходьте на наступній зупинці, тому що ви нас дістали,
– такі слова звучали в оголошенні.

Співробітницю, яка зачитувала цей текст, вже ідентифікували і збираються покарати. Жінці загрожує щонайменше дисциплінарне стягнення і навіть звільнення з роботи.

До слова, італійська влада неодноразово наголошувала на проблемі ромів, які мають невстановлене громадянство і живуть крадіжками та дрібними злочинами у незаконних таборах по всій Італії.

Нагадаємо, що в Україні влітку зафіксовано п’ять нападів на поселення ромів, а під час погрому 23 червня біля Львова загинув хлопець і ще кількох людей поранено.

Теги: Роми
Джерело: 24 Канал
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