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Вы видели, как Гитлера анализируют, – Ада Роговцева вспомнила встречу с "уродом" Путиным

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"Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою позарились", – Роговцева с такими словами обратилась бы сейчас к Путину
"Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою позарились", – Роговцева с такими словами обратилась бы сейчас к Путину / Соцсети

Герой Украины и одновременно популярная актриса Ада Роговцева вспомнила, как однажды обедала с действующим хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На кадрах видно, как Роговцеву во время пресс-конференции спрашивают, что бы она спросила у Путина во время встречи.

"А я ему уже все сказала. Это началось давно, и еще тогда я ему сказала все. Когда-то еще давно, кажется, при Кучме, он приехал в Украину с каким-то визитом, и не ясно, с чего вдруг заявил, мол, в Украине есть такая артистка, Роговцева, буду с ней на обеде сидеть. И мы с ним обедали. Говорили", – уверяет актриса.

По ее словам, за обедом Путин как раз прочитал Шевченко.

И тогда я ему прочитала Цветаеву: "Если душа родилась крылатой – что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей – и что – Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных ...", и тут, глянув на Путина – "... и сытость сытых". Потому что обед был хорошим. Сытость сытых. Не помню, что там случилось дальше, но он читал Шевченко. Когда вот началась эта большая беда, я, прежде всего, обратилась к нему, напомнив и Цветаеву, и Шевченко. Говорю: "Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою позарились". Как-то так. Вот это я бы ему и повторила,
– отметила она.

Также Ада Роговцева назвала Путина диктатором и уродом из-за его самонадеянности и низости.

"Вы видели, как Гитлера анализируют? Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, управлять, кроить земли и народы. Что это за люди? Уроды. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать", – подчеркнула Герой Украины.

Ада Роговцева охарактеризовала Путина: видео

Напомним, ранее Ада Роговцева рассказывала, какие ужасы в российской тюрьме переживает пленник Кремля Олег Сенцов.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Новости культуры Украина – Россия
Источник: 24 канал
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