Ви бачили, як Гітлера аналізують, – Ада Роговцева пригадала зустріч з "виродком" Путіним

Герой України та водночас популярна акторка Ада Роговцева пригадала, як одного разу обідала з чинним господарем Кремля Володимиром Путіним.

Відповідне відео з’явилося у мережі.

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На кадрах видно, як Роговцеву під час прес-конференції запитують, що б вона запитала в Путіна під час зустрічі.

"А я йому вже все сказала. Це ж почалося давно, і ще тоді я йому сказала все. Колись ще давно, здається, при Кучмі, він приїхав до України з якимось візитом, і не ясно, з чого раптом заявив, мовляв, в Україні ж є така артистка, Роговцева, буду з нею на обіді сидіти. І ми з ним обідали. Говорили", – переконує мисткиня.

За її словами, тоді за обідом Путін якраз прочитав Шевченка.

І тоді я йому прочитала Цвєтаєву: "Якщо душа народилася крилатою – що їй хороми та що їй хати! Що Чингісхан їй – і що – Орда! Два на миру у мене ворога, два близнюки, нерозривно-злитих: голод голодних …", і тут, глянувши на Путіна – "… і ситість ситих". Тому що обід був хорошим. Ситість ситих. Не пам’ятаю, що там сталося далі, але він читав Шевченка. Коли ж ось почалася ця велика біда, я, насамперед, звернулася до нього, нагадавши і Цвєтаєву, і Шевченка. Кажу: "Що це було? Фальш, раз ви Шевченка знаєте та на землю мою зазіхнули". Якось так. Ось це я б йому і повторила,

– зазначила вона.

Також Ада Роговцева назвала Путіна диктатором і виродком через його самовпевненість і ницість.

"Ви бачили, як Гітлера аналізують? Як проаналізуєш диктатора? Людину, яка вирішила, що вона є вищою за Бога, що вона може вбивати, керувати, кроїти землі та народи. Що це за люди? Виродки. А як з ними? Мені здається, їх потрібно знищувати", – наголосила Герой України.

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Нагадаємо, раніше Ада Роговцева розповідала, які жахи у російській в’язниці переживає бранець Кремля Олег Сенцов.