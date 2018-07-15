Роговцева розповіла про жахи, які роблять із Сенцовим у в'язниці

Наразі Україна робить все задля звільнення незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова, але з кожним днем здоров’я митця погіршується.

Про це заявила Народна артистка та Герой України Ада Роговцева, передає "Сьогодні".

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За її словами, що Сенцову у в'язниці силоміць заливають їжу спеціальним пристроєм.

"Це жахливо насправді. Вам навіть уявити складно! Якщо ви ковтали коли-небудь трубку, щоб перевірити гастрит, може, і зрозумієте... Але навіть це – іграшки. Адже коли починають через ніс заливати суп", – зауважила вона.

Як підкреслює акторка, якщо подібну процедуру робити в лікарні, "там ще якось перетруть, щоб було не так гидко, а в тюрмі, хто буде додавати собі клопоту".

"Це страшні тортури! Вони його мучають, запихаючи їжу з усіх боків", – додає Роговцева.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що вночі 13 липня Олег Сенцов нібито помер. У Росії своєбю чергою її не підтвердили та заявили, що бранець Кремля, як і раніше, голодує, та перебуває у задовільному стані.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.