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У Росії прокоментували інформацію про "смерть" Олега Сенцова

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У Росії спростували інформацію про нібито смерть Сенцова
У Росії спростували інформацію про нібито смерть Сенцова / Фото з відкритих джерел

У Російській Федерації спростовують інформацію про те, що незаконно засуджений український режисер Олег Сенцов, який перебуває у російській колонії, помер.

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає "УНІАН".

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Омбудсмен розповіла, що повідомлення про нібито смерть Сенцова з’явилися сьогодні, 13 липня, вночі.

Я зранку почала перевіряти цю інформацію. Я зателефонувала Федотову. Це керівник радників при президенті РФ. Він перевірив цю інформацію в колонії, де утримують нашого Олега, і, за інформацію Федотова, Сенцов живий,
– зазначила Денісова.

Чиновниця розповіла, що потім українська сторона ще телефонувала до офісу уповноваженого з прав людини РФ, щоб вони також перевірили цю інформацію.

"Вони зателефонували уповноваженому з прав людини по Ямало-Ненецькому округу, щоб він з’ясував цю ситуацію. Він не підтвердив цю інформацію. Він сказав, що телефонував у колонію, і там йому сказали, що Сенцов, як і раніше, голодує, і перебуває в задовільному стані", – додала Денісова.

Окрім того, омбудсмен зазначила, що жодних документальних підтверджень спростування смерті Сенцова російські чиновники їй не надали.

"Сказали, що достатньо їхнього телефонного дзвінка", – сказала вона.

Нагадаємо, на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

13 липня мати Олега Сенцова – Людмила попросила президента Росії Володимира Путіна помилувати сина.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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